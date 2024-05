Marc Anthony Revela si Lanzará Nueva Canción a Dueto con Christian Nodal

Marc Anthony estrenará muy pronto una colaboración con Christian Nodal, así lo confirmo el mismo cantante puertorriqueño, sin embargo, no dio más detalles al respecto.

En entrevista para Televisa Espectáculos, Marc Anthony reveló que Nodal le mostró unas canciones.

Como cada año, Marc Anthony se reunió con sus más grandes amigos para jugar golf en Miami, Estados Unidos. Y de esta manera reunir más de medio millón de dólares para una buena causa.

También nos enteramos, que el terror en ese campo de golf es el Elmer Figueroa, mejor conocido como: Chayanne, por lo que Marc Anthony respondió por qué él y Luis Fonsi te tienen miedo en el golf.

No, no, eso lo dicen que para jugar. Lo dicen para jugar. Yo solamente me divierto. Me gusta, me entretiene mucho. Cuando me voy de gira, me llevo unos palos. Tengo muchas amistades y es una distracción para mí. Fuera del escenario, tú sabes que hay que tener la vida paralela.