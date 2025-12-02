Más Allá de la Corona: Razones por las que Podrían Derrocar a Fátima Bosch de Miss Universo

Están por cumplirse 15 días de que Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo. La mexicana fue coronada por la danesa Victoria Kjær Theilvig, el 20 de noviembre pasado. Tras rumores de que su nombramiento estaría en riesgo, la ganadora declaró recientemente que no piensa renunciar a la corona ni a la banda. Sin embargo, sí existen razones por las que se podría derrocar a Miss Universo.

En una entrevista ofrecida en Nueva York, la Miss Universo 2025 fue cuestionada sobre la polémica surgida después de su coronación; aunque no le preguntaron sobre las declaraciones de Omar Harfouch, sí lo hicieron sobre los supuestos vínculos de su padre y Raúl Rocha. La mexicana dijo sentirse incómoda por cómo han atacado a su familia; sin embargo, aseguró que merece la corona y la banda.

¿Por qué podrian quitar título de Miss Universo a Fátima Bosch?

Aunque Miss Universe ha rechazado que exista el riesgo de que Fátima Bosch pierda la corona, sí existen razones por las que la organización podría derrocarla. La ganadora podría ser destituida o se podría solicitar su renuncia, si incumple las cláusulas de su contrato.

La causa oficial más común radica en la falta de disponibilidad. Fátima podría perder su reinado, si dejara de asistir a eventos de caridad, a viajes con patrocinadores o a apariciones públicas.

Por ejempo, en 1974, la española Amparo Muñoz abandonó su titularidad. Desde Málaga anunció que no viajaría a Tokio. La Miss Universo renunció por completo a la corona, que mantuvo tan solo durante seis meses. En su libro La vida es el precio (2005) escribió que no se arrepentía de "haber sido la primera Miss Universo que supo decir: ¡Basta!".

Tampoco reniego, al contrario, me abrieron los ojos al mundo. Volví para empezar de nuevo con el mismo deseo de comerme al mundo, con la tranquilidad de haber sido fiel a mis sentimientos y coherente con la mentalidad de una chica de 20 años.

Otra razón por la que una Miss podría perder su corona sería por incumplimiento en la mudanza a un apartamento proporcionado por Miss Universo. Otra falta grave podría ser ausentarse sin permiso, demostrar desinterés, falta de compromiso o desempeño deficiente.

Miss Universo 2002, Oksana Fiódorova, renunció a su corona por su interés de terminar su licenciatura en Derecho. En ese momento, pasó la corona a la panameña Justine Pasek.

La ganadora de Miss Universo podría perder su título por poner en peligro o dañar la imagen de la marca: a través de conductas ilegales o inmorales, comentarios controversiales contra la imagen del concurso o a sus patrocinadores, así como haciendo declaraciones ofensivas, discriminatorias o contrarias a los valores de inclusión promovidos por la organización.

Mientras que en sus inicios, Miss Universo era una competencia de belleza, actualmente, no solo valora la diversidad, también el intelecto y las habilidades de comunicación. Con el paso de los años, muchas reglas que existían quedaron obsoletas, por ejemplo: el límite de edad y el estado civil y parental de las concursantes. Actualmente se permite la participación de mujeres de cualquier edad e independientemente de si están embarazadas, son madres o están casadas.

Además de Amparo Muñoz, las Miss Universo Armi Kuusela (Finlandia, 1952) y Georgina Rizk (Líbano, 1971) no concluyeron su reinado.

