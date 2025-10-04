Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Narcosatánicos
Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una serie, una película y un documental para que puedas disfrutar en casa
Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.
La Jefa
Comenzamos con esta serie que narra la historia de Gloria Guzmán, una mujer que lo tiene todo. Sin embargo, su boda se vuelve una pesadilla cuando su prometido, un comandante de la FGE, es asesinado por sicarios.
Narcosatánicos
Seguimos con este documental. La desaparición de un estudiante estadounidense desata una investigación que revela una organización criminal envuelta en prácticas oscuras. Un tiroteo final expone conexiones con políticos y celebridades.
Lobo feroz
Finalmente, una película sobre una madre que se enfrenta a su peor pesadilla: su joven hija ha sido brutalmente asesinada. Atormentada y sin confiar en el sistema policial, decide encargarse personalmente del asunto, secuestrando al presunto violador y asesino.
Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, encuentros de la NFL, también puedes ver la gran final de La Casa de los Famosos, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.
Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.
Con información de ViX
