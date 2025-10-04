Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Narcosatánicos

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

La Jefa

Comenzamos con esta serie que narra la historia de Gloria Guzmán, una mujer que lo tiene todo. Sin embargo, su boda se vuelve una pesadilla cuando su prometido, un comandante de la FGE, es asesinado por sicarios.

Narcosatánicos

Seguimos con este documental. La desaparición de un estudiante estadounidense desata una investigación que revela una organización criminal envuelta en prácticas oscuras. Un tiroteo final expone conexiones con políticos y celebridades.

Lobo feroz

Finalmente, una película sobre una madre que se enfrenta a su peor pesadilla: su joven hija ha sido brutalmente asesinada. Atormentada y sin confiar en el sistema policial, decide encargarse personalmente del asunto, secuestrando al presunto violador y asesino.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, encuentros de la NFL, también puedes ver la gran final de La Casa de los Famosos, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Historias recomendadas:

Con información de ViX

LECQ