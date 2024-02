En entrevista para Despierta, Aleks Syntek habló sobre la polémica protagonizada por Taylor Swift, quien fue acusada de presuntamente "ignorar" a Céline Dion tras recibir el Grammy a mejor álbum.

Yo he estado en esas premiaciones, te aturdes mucho. Porque es tanta gente, son tantos medios, son tantos artistas, hasta da penita, ¿sabes? Porque no quieres protagonizar o brillar demás.

El intérprete de Duele el amor añadió que, en medio de ese ambiente repleto de celebridades, es fácil llegar a confundirse. El cantautor recordó que cuando ganó el Grammy por Aquí estoy yo, en colaboración con Luis Fonsi, David Bisbal y Noel Schajris, él se encontraba en el baño, por lo que fue el único en no subir al escenario para recibir el galardón.

Video: ¿Taylor Swift Ignoró a Céline Dion durante Grammys 2024?

Aleks Syntek celebra 34 años de carrera musical y lo celebra con una versión de su clásico Mis impulsos sobre ti, a dueto con Pepe Aguilar.

Cuando cumplí 30 años (de carrera) fue cuando empezó la pandemia y no pude festejarme. Entonces decidí que lo iba a hacer en grande. Me presenté en el Teatro Metropolitan, me presenté en el Pepsi Center, es muy probable que haga el Auditorio Nacional este año.