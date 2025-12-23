Timothée Chalamet Escaló la Esfera de Las Vegas para Promocionar 'Marty Supreme'

Timothée Chalamet volvió a demostrar que no le teme al peligro cuando se trata de promocionar su trabajo.

El actor apareció en lo más alto de la Esfera de Las Vegas, el icónico recinto inaugurado en 2023, para anunciar el estreno de su nueva película, Marty Supreme, que llega a los cines en Navidad de 2025.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el protagonista de Dune se dejó ver de pie en la cima de la estructura mientras gritaba a cámara que Marty Supreme es una producción estadounidense que se estrena en Navidad. La grabación rápidamente se volvió viral al revelar dónde se encontraba.

De acuerdo con Entertainment Weekly, esta aparición marcó la primera vez que una persona ha estado en la cima de la Esfera desde su apertura, convirtiendo el evento en un hito tanto para el recinto como para la campaña de la película.

Una campaña ambiciosa para una película ambiciosa

Este video es parte de una estrategia de A24, Sphere Studios y Cash App. Como parte de la colaboración, la plataforma financiera lanzó una tarjeta Cash App de edición limitada inspirada en Marty Supreme.

Además, imágenes de la campaña se proyectaron en la propia Esfera durante el evento, reforzando el impacto visual y mediático de la aparición de Chalamet.

La maniobra en Las Vegas no es el primer movimiento inesperado del actor para generar conversación alrededor del estreno. A principios de diciembre, Chalamet apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon acompañado de varios artistas vestidos de negro y con enormes máscaras naranjas en forma de pelotas de ping-pong.

Durante esa emisión, Fallon elogió la estrategia de difusión del filme y calificó la campaña como una de las mejores que ha visto en años. Chalamet, por su parte, defendió el enfoque directo y poco tradicional de la película y de la campaña.

¿De qué se trata Marty Supreme?

El actor ha descrito Marty Supreme como una cinta centrada en el sacrificio que implica perseguir un sueño, un mensaje con el que asegura sentirse profundamente identificado. En entrevistas recientes, explicó que la película busca funcionar como un antídoto frente al desencanto que viven muchos jóvenes, invitando a seguir creyendo en uno mismo y no aceptar un “no” como respuesta.

Dirigida y coescrita por Josh Safdie, la historia sigue a Marty Mauser, un joven que aspira a convertirse en campeón mundial de tenis de mesa en la década de 1950. El elenco incluye a Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Fran Drescher y Tyler, the Creator.

Chalamet incluso ha calificado su interpretación como una de las mejores de su carrera, subrayando la disciplina y el esfuerzo que volcó en el proyecto. Tras recibir críticas por su actitud durante la gira promocional, el actor defendió su entusiasmo señalando que todo forma parte del espíritu del personaje.

“Ya sea con mercancía, apariciones en medios o acciones inesperadas, intento llevar esta película lo más lejos posible”, afirmó. “Todo es en el espíritu de Marty Mauser”.

Aunque la película se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre, a las pantallas mexicanas llegará en enero de 2026.

Historias recomendadas:

El Actor Tylor Chase Vuelve A Ser Visto en Situación de Calle; Actor de Hollywood Busca Ayudarlo

Huntrix y Saja Boys, lo Más Pedido Navidad 2025: Diccionario para Entender el Kpop Demon Hunters

Mariah Carey Rompe Récord Este 2025: ¿Cuánto Dinero Gana Cada Navidad?