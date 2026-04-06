Young Miko Trae a México "Late Checkout Tour" 2026: Ciudades, Fechas y Preventa

Young Miko confirmó su regreso a México como parte de su gira internacional Late Checkout Tour 2026, con cuatro fechas en distintas ciudades del país durante septiembre.

Este anuncio se da en un punto clave en la carrera de Young Miko, quien se ha afianzado como una de las figuras más influyentes de la música urbana.

Su segundo álbum, Do Not Disturb, debutó en el puesto número 3 del ranking Top Albums Debut USA de Spotify y alcanzó el número 4 a nivel mundial, además de posicionarse en la lista Top Latin Albums de Billboard.

Entre sus temas más destacados, “WASSUP” logró un impacto viral internacional y fue reconocido en listados de fin de año como las 100 Mejores Canciones de 2025 de Rolling Stone, mientras que “Likey Likey” continúa ganando terreno y conectando con audiencias en distintas partes del mundo.

Young Miko y Tiesto Colaboran en Nueva Canción de Karol G

Fechas y ciudades en México

El tour recorrerá cuatro ciudades:

17 de septiembre de 2026 – Arena VFG, Guadalajara

19 de septiembre de 2026 – Arena MTY, Monterrey

22 de septiembre de 2026 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México

25 de septiembre de 2026 – Foro GNP Seguros, Mérida

Preventa y venta de boletos

Las distintas fases de venta comenzarán en abril, con acceso anticipado para ciertos usuarios y tarjetas:

Venta Beyond: 7 de abril a las 9:00 horas

Preventa Priority: 8 de abril a las 9:00 horas

Venta a Fans: 8 de abril a las 10:00 horas

Preventa Banamex: 9 de abril a las 11:00 horas

Venta general: 10 de abril a las 11:00 horas

Los códigos para algunas preventas estarán disponibles mediante registro previo o a través de canales exclusivos.

¿Dónde comprar boletos?

Los boletos estarán disponibles a través de distintas plataformas según la ciudad:

Ticketmaster: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Eticket: Mérida

Además, se ofrecerán meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3,000 pesos.

Young Miko se ha posicionado como una de las figuras más relevantes del reguetón y el trap latino, con una base sólida de fans en México. Su regreso con esta gira promete shows de alto impacto, en medio de esta etapa tan importante en su carrera.

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