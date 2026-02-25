Incendio en Recicladora de Tultitlán Genera una Gran Columna de Humo Hoy 25 de Febrero 2026

Un incendio en una recicladora de botellas de PET en Tultitlán, Estado de México, generó una gran columna de humo que fue visible desde varios puntos.

El incendio se ubica en la colonia Prolongación San Jerónimo, en la calle Francisco I. Madero, camino a San Pablo de las Salinas. Como referencia, está próximo el Puente de Francisco Madero.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Coacalco se encuentra trabajando en el lugar. No se han reportado víctimas o heridos a raíz de este suceso y la información sigue siendo preliminar.

Bomberos logran controlar incendio

A las 16:11 horas, los bomberos municipales lograron controlar el incendio, el cual consumió varias viviendas de madera ubicadas en las inmediaciones de la zona afectada.

De manera preliminar, se informó que una mujer resultó intoxicada por la inhalación de humo, por lo que paramédicos que arribaron al lugar la trasladaron a un hospital para su valoración y atención médica.

