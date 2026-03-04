Así Fue la Explosión que Apagó un Festejo y Dejó en Luto a Familia de Tlaquepaque

La colonia San Sebastianito, en San Pedro Tlaquepaque, pasó del bullicio cotidiano a la consternación tras la explosión registrada la tarde del 2 de marzo en una vivienda, presuntamente a causa de una fuga de gas. La tragedia no sólo dejó daños materiales, sino que cambió por completo la vida de la familia Luna Gómez.

La madrugada del 3 de marzo falleció Doña Lety, de 68 años de edad, quien resultó con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo. Era conocida en la colonia por vender cena afuera de su casa y por su carácter trabajador y solidario.

“Muy buena vecina, muy trabajadora… sus hijas están luchando por su vida también, pero solamente Dios decide eso”, expresó María Santos, vecina y familiar.

Doña Lety habría protegido a su hija y nieta de la explosión

Familiares señalaron que desconocen con certeza cómo ocurrió el accidente, aunque presumen que Doña Lety pudo haber intentado proteger a su hija y a su nieta, lo que habría provocado que fuera quien resultó con mayores lesiones.

En estado grave permanecen hospitalizadas su hija, de 34 años y con discapacidad, así como su nieta, quien este 4 de marzo cumplió ocho años de edad. Lo que sería un pequeño festejo con pastel, terminó en una intervención quirúrgica y una lucha por sobrevivir.

“Hoy es su cumpleaños… su mamá nos avisó el fin de semana que le iba a hacer un pastelito. Es muy juguetona, muy alegre”, relató Aurora, familiar de la menor.

La explosión ocurrió alrededor de las 15:00 horas del lunes, seguida de un incendio. Vecinos ayudaron a sofocar las llamas mientras arribaban los bomberos. Las tres mujeres fueron rescatadas y trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar fue retirado el cilindro de gas que presuntamente originó el siniestro, así como otros dos cilindros que no explotaron.

La comunidad permanece a la espera de la evolución médica de las sobrevivientes, mientras acompaña en el duelo a la familia Luna Gómez, marcada por una tragedia que transformó un día de celebración en uno de profunda pérdida.

