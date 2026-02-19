¿Cuánto Costará Una Noche de Hotel Durante el Mundial de Futbol 2026 en Guadalajara?

Los costos de hospedaje en los hoteles del Área Metropolitana de Guadalajara aumentarán de manera drástica ante la llegada del Mundial 2026, que se realizará en tierras tapatías del 11 al 26 de junio.

Noticia relacionada: ¿Cómo Avanzan las Obras en Guadalajara por el Mundial 2026?

Autoridades de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara señalaron que la tarifa promedio mundialista incrementará mínimo tres veces su valor, poniendo como ejemplo los hospedajes más costosos ofertados actualmente.

Una habitación por noche para dos personas cuesta 6 mil 456 pesos, mientras que para las fechas donde se realizará este evento deportivo, esta misma habitación en el mismo hotel incrementa a 27 mil 906 pesos; es el segundo más costoso a 6.25 kilómetros del Estadio Guadalajara, pero hay uno más caro de 8.24 kilómetros en 56 mil 228 pesos.

¿Cuánto costará el hospedaje en casas?

En el caso de hospedajes en casas, el más costoso actualmente es una casa a 13.47 kilómetros del estadio y cuesta 9 mil 921 pesos. En fechas mundialistas, la casa más costosa para hospedarse es de 49 mil 870 pesos.

Queremos que suban las tarifas porque van a generar más empleo, más derrama económica y más beneficios para el estado, por eso estamos invirtiendo para que lleguen estos eventos Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco

Autoridades de la Secretaría de Turismo de Jalisco señalaron que se estima un aproximado del 45% de las unidades rentables reservadas hasta el momento, en categorías de hoteles de 4 y 5 estrellas.

Cabe mencionar que en Jalisco se están construyendo 40 nuevos hoteles nuevos, no todos en torno al Mundial 2026, sin embargo, esto hará una suma de 90 mil habitaciones en total disponibles.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: