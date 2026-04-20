‘Bubu’, el Perro que Fue Baleado por un Motociclista en El Salto, Regresa con su Dueño

El perro ‘Bubu’, quien fue baleado por un motociclista el 5 de abril en la colonia Los Sabinos, del municipio de El Salto, logró volver con su dueño hoy, el señor José.

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Durante 10 días, Bubu permaneció bajo el cuidado de la Dirección de Protección Animal de El Salto, donde recibió un tratamiento especializado que permitió su recuperación.

Regresa ya bajo un protocolo de adopción, en este protocolo de adopción, pues ya se le va a dar el resguardo a él, la atención, el seguimiento puntual, y ya los adoptantes van a tener línea directa con nosotros para protegerlo a él de cualquier otra situación”, explicó Jacqueline Arias, directora de Protección Animal de El Salto.

El momento ha sido especialmente emotivo, ya que su propietario manifestó estar contento y aliviado de tener de regreso a su compañero de vida, luego de la incertidumbre que generó el incidente.

“Voy a la tienda, va conmigo, voy al rancho, va conmigo, y le digo así, ensillo el caballo y se va conmigo, como digo yo, el mejor amigo del hombre es el perro, todo el tiempo”, dijo José, propietario de Bubu.

¿Qué pasó con Bubu?

Cabe recordar que el ataque quedó registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales, en las imágenes se observa a un motociclista que circulaba acompañado de una mujer, tras el ruido del vehículo, el perro se alerta y comienza a ladrar, en respuesta, el sujeto saca un arma de fuego y le dispara antes de huir del lugar.

Respecto al agresor, hasta ahora no se ha informado sobre su detención, sin embargo, autoridades de la Fiscalía de Jalisco confirmaron que ya existe una orden de aprehensión en su contra, por lo que continúan las investigaciones para dar con su paradero.

Edith de León / N+ Guadalajara

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