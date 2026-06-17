Asesinan a Mujer Mientras Cenaba Tacos en la Colonia Infonavit en Salamanca, Guanajuato

Según las primeros reportes fue durante la noche del pasado martes 16 de junio que se registró un ataque armado en un puesto de tacos ubicado en la colonia Infonavit en Salamanca, Guanajuato.

Los hechos se registraron cerca de las 10:00 de la noche en la calle Comunicación Norte de la colonia Infonavit, que se encuentran al sur del municipio.

La víctima se encontraba cenando tacos cuando fue atacada

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron hasta al puesto de tacos y asesinaron a la víctima. Conmocionando a los trabajadores y clientes del lugar, quienes llamaron al número de emergencias 911, pidiendo ayuda para la víctima.

Personal de diversas corporaciones de seguridad y rescate recibieron la denuncia, causando una movilización policiaca. Al llegar autoridades cerraron la calle en ambos sentidos y fuertemente fue custodiada por elementos de los tres ordenes de gobierno.

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Mientras que paramédicos brindaban atención a la víctima, pero solamente pudieron confirmar que ya se encontraba fallecida.

No se cuenta con personas detenidas a pesar de un operativo de búsqueda

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, iniciaron desde su llegada a la zona, con las indagatorias para abrir una carpeta de investigación.

Mientras se desplegaba un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no se ha dado a conocer sobre detenidos por los hechos.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) fueron los encargados de hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a que le practiquen la necropsia de ley.