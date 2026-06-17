Asesinan a Mujer Mientras Cenaba Tacos en la Colonia Infonavit en Salamanca, Guanajuato

Una mujer que se encontraba cenando tacos en un local ubicado en la colonia Infonavit en Salamanca, Guanajuato, fue asesinada a balazos la noche del pasado martes 16 de junio.

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Violencia en Guanajuato: mujer muere a balazos en un puesto de tacos en Salamanca. Autoridades buscan a los responsables. Detalles de la investigación aquí.

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Impactante crimen en Salamanca: Mujer baleada cenando tacos