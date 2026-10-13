Internacional

Afirman que Cárteles de la Droga de América Latina Estarían en 16 Países Europeos

Las organizaciones criminales han consolidado una presencia más destacada en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia

CJNGLas autoridades nacionales y los expertos latinoamericanos sugieren que la lista podría ser aún más extensa. Foto: Cuartoscuro.

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