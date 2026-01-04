China Pide a Estados Unidos que Libere "De Inmediato" a Nicolás Maduro y a Su Esposa
China pidió a Estados Unidos que libere "de inmediato" a Nicolás Maduro y a su esposa, presos en NY por cargos de narcoterrorismo; exigió que detenga intento de "derrocar" al gobierno de Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió a Estados Unidos que libere inmediatamente al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y resolver la situación en Venezuela a través del diálogo y la negociación.
En un comunicado emitido por el portavoz, la Cancillería exigió que se detenga el intento de derrocar al gobierno del país sudamericano.
China llama a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, liberarlos de inmediato, detener los intentos de derrocar al gobierno de Venezuela y resolver los asuntos mediante el diálogo y la negociación, afirmó el portavoz
El ministerio añadió que Estados Unidos también debe garantizar la seguridad personal de Maduro y su esposa, diciendo que su deportación viola el derecho y las normas internacionales.