China Pide a Estados Unidos que Libere "De Inmediato" a Nicolás Maduro y a Su Esposa.

El Ministerio de Asuntos ⁠Exteriores de China ​pidió a Estados ​Unidos que libere inmediatamente ‍al ‍líder venezolano ‍Nicolás Maduro y ​a su ​esposa, Cilia Flores, y ‍resolver la situación en Venezuela a través del diálogo y la negociación.

En un comunicado emitido por el portavoz, la Cancillería exigió que se detenga el intento de derrocar al gobierno del país sudamericano.

El ministerio ​añadió que Estados Unidos también debe garantizar la ‍seguridad personal de Maduro y su esposa, diciendo que su ‍deportación viola el derecho y las normas internacionales.