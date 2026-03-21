El Último Viaje de Mariana Pizarro, Encuentran Muerta a la Actriz en un Autobús

Mariana Pizarro subió al autobús como una pasajera más. Viajaba sola, ocupó el asiento número 20 y emprendió el trayecto desde Buenos Aires hacia Posadas, una ruta larga que cruza kilómetros.

Durante el viaje, nada llamó la atención. El recorrido siguió su curso normal, con paradas y tramos de carretera que se sucedían sin sobresaltos. Para los demás pasajeros, Mariana era solo una mujer más en tránsito.

Fue hasta la llegada a la Terminal Quaranta, ya en Posadas, cuando algo cambió. El chofer, Juan Carlos Olmedo, notó que la pasajera no reaccionaba. Intentó despertarla, pero no hubo respuesta. Avisó a las autoridades. Policías y personal médico llegaron al lugar y confirmaron que Mariana Pizarro había muerto durante el viaje.

Muere Nicholas Brendon, Actor de "Buffy, la Cazavampiros", a los 54 Años

La noticia empezó a circular entre quienes estaban ahí y pronto fuera de ese espacio. Con el paso de las horas, se multiplicó la noticia de quién era la pasajera.

Firme trayectoria

Tenía 55 años. Era actriz, directora de teatro y promotora cultural. También era conocida por su trabajo como activista, vinculada a la defensa de derechos sociales y al movimiento feminista. Había construido una trayectoria que cruzaba el arte con la acción pública, entre escenarios, aulas y espacios de militancia.

Las primeras revisiones indicaron que no había signos de violencia. La investigación quedó en manos de las autoridades, a la espera de una autopsia que determinara las causas de su muerte.

Su cuerpo fue retirado y, más tarde, entregado a su familia. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordó su recorrido en el teatro y su compromiso con la cultura.

Historias recomendadas:

Activan Alerta Amber para Localizar a Hija de Marianne Gonzaga, Creadora de Contenido

Alerta en la Roma: Personas Piden Ayuda Desde Azotea de un Edificio en Llamas