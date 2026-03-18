¿De Qué Acusa la Activista Dolores Huerta a César Chávez, Líder de Migrantes en EUA?

El líder campesino y activista César Chávez es señalado por abusado de menores de edad, así como por haber violado y acosado a mujeres del movimiento que cofundó. Así lo reveló una investigación del New York Times.

Dolores Huerta , confundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América, denunció haber sido víctima víctima de abuso por parte del activista.

, confundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América, denunció haber sido víctima víctima de abuso por parte del activista. La luchadora social de 96 años señaló que a partir del reportaje del New York Times confirmó que no era la única víctima.

Noticia relacionada: Colectivo Feminista Brinda Apoyo Legal a Mujeres Víctimas de Violencia en Mexicali

Activista Dolores Huerta señala a César Chávez por abuso sexual

En 1962, los activistas César Chávez y Dolores Huerta fundaron el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América, la organización sindical campesina más grande de Estados Unidos. A más de sesenta años de la fundación de ese sindicato, el legado de líder César Chávez ha quedado en entredicho tras una amplia investigación del New York Times donde se le señala por haber abusado de compañeras mujeres y de menores de edad.

En la investigación, dos mujeres denunciaron que el activista abusó sexualmente de ellas cuando eran menores de edad. Además, Dolores Huerta publicó una declaración donde señaló que fue víctima de violación en dos ocasiones por parte del líder sindical y que quedó embarazada en ambas ocasiones. Aquellos embarazos fueron escondidos y el propio Chávez entregó a los bebés a otras familias.

Según declaró Dolores Huerta, sus hijos descubrieron solo recientemente esta parte de su historia. “Nadie supo la verdad sobre cómo fueron concebidos hasta hace unas pocas semanas”, declaró la activista de 96 años.

“Guardé este secreto por tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores del campo fue la obra de mi vida”, se lee también en la declaración de Dolores Huerta.

Y añadió:

“Saber que lastimó a niñas me revuelve el estómago”.

Video: Ley Olimpia Protege Mujeres Contra Deepfakes y Violencia Digital en México

Crecen críticas a César Chávez por acusaciones de abuso

César Chávez confundó desde los años cincuenta un movimiento que consiguió amplias mejoras para los trabajadores agrícolas de Estados Unidos y donde militó hasta su fallecimiento en 1993. Actualmente, el día de su nacimiento, 31 de marzo, se celebre como un día feriado regional en California.

La Unión de Campesinos, confundada por Huerta y Chávez, señaló en un comunicado que no tenía conocimiento de primera mano de estas acusaciones. Además, la organización canceló su partición en el Día de César Chávez, ante a las “graves acusaciones” expuesta por el New York Times y que son “incompatibles con los valores” del sindicato.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, condenó los hechos de violencia señalados. “Estamos a favor de la justicia, de la verdad, de la transparencia. Respaldamos a las víctimas”, declaró.

También se pronunció sobre las acusaciones la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la más antigua que labora en pro de los derechos civiles de las personas latinas. En un comunicado la organización señaló:

“Ninguna persona, independientemente de su estatura o legado, está por encima de la rendición de cuentas cuando se trata de proteger y respetar la dignidad de los demás”.

Universidad Estatal de California en Fresno tapa estatua de César Chávez

César Chávez cuenta con múltiples estatuas en California. Una de estas, ubicada al interior de la Universidad Estatal de California en Fresno, fue tapada por las autoridades universitarias.

Al respecto, el rector Saúl Jiménez-Sandoval escribió en un comunicado que estaba consternado ante lo señalamientos hacia Chávez. Además dio a conocer que se taparía temporalmente la estatua que fue erigida en 1996.

Estatua de César Chávez, tapada en Fresno, California. Foto: Fox26

“Ante la gravedad de las recientes revelaciones, como primer paso, cubriremos la estatua mientras determinamos los pasos a seguir para su remoción”.

El académico agregó que las denuncias exigen la total atención de la comunidad universitaria:

“Estas denuncias sumamente preocupantes sobre la violación de mujeres y menores exigen nuestra total atención y una reflexión moral que implica la retirada de su estatua de nuestro campus”.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y AFP