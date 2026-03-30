El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habría negado ayuda médica a un menor de 2 años, detenido en el Centro de Detención de Dilley, al sur de Texas. Kaleth habría presentado fiebre, a lo que los agentes de ICE habrían respondido que era un problema “psicológico”.

El Centro de Detención de Dilley fue objeto de críticas y protestas, después de que recluyera al menor Liam Conejo Ramos, detenido en Minnesota, en enero del 2026.

fue objeto de críticas y protestas, después de que recluyera al menor Liam Conejo Ramos, detenido en Minnesota, en enero del 2026. Personalidades como Madonna, Jane Fonda y Pedro Pascal han firmado una carta donde exigen el cierre del centro de detención operado por una empresa privada.

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Denuncian que Kaleth, menor de dos años, no ha recibido atención médica

El congresista Joaquín Castro denunció a través de X, antes Twitter, que ICE habría negado atención médica a Kaleth, un menor detenido junto a su madre en Dilley. En la publicación, el político señala que los detenidos reciben comida podrida en el centro operado por la compañía privada CoreCivc. Kaleth habría dejado de comer:

“Su salud empeora día a día. Se niega a comer la comida que le sirve CoreCivc, la cual, según los detenidos, a veces contiene moho y gusanos”.

Además, el congresista señaló que Kaleth no ha recibido atención médica a pesar de que presentaría fiebre. Según escribió, los agentes de ICE habría alegado que era un problema “psicológico”:

“Ahora tiene fiebre. Cuando su madre pidió ayuda, el personal le dijo que todo era ‘psicológico’. Un niño vulnerable en la prisión móvil de Dilley estaba sufriendo y el ICE negó su realidad y sus necesidades”.

Detenidos por ICE en Dilley protestan con pancartas, en enero del 2026. Foto: AP

El político también exigió que ICE libere tanto al menor como a su madre, Joani. No es la primera vez que el Centro de Detención de Dilley es objeto de denuncias.

En enero, Liam Conejo Ramos, menor detenido en Minnesota, fue enviado a este centro de detención Esta acción del gobierno estadounidense provocó protestas dentro y fuera del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, como se llama oficialmente.

Días más tarde, en febrero del 2026, se denunció un brote de sarampión en las instalaciones. Un informe de ProPublica señala que 3 mil 500 menores han sido detenidos en este centro.

Famosos firman carta para exigir cierre de centro de detención de Dilley

Este lunes 30 de marzo, figuras como Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal han publicado una carta donde exigen al gobierno de Donald Trump el cierre de este centro detención.

“Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”, se lee en la misiva que cuenta con más de 4 mil firmas. La carta, que también está dirigida a CoreCivc, añade:

“Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos”.

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La carta también fue firmada por personajes de Hollywood como John Legend, Brandi Carlile, Hannah Einbinder, Wunmi Mosaku y el mexicano Alejandro González Iñárritu.

CoreCivc, empresa que maneja estas instalaciones, ha negado la mayoría de las acusaciones por abuso contra los migrantes detenidos. La empresa anticipa obtener ganancias por 180 millones de dólares al año marzo del 2030.

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Con información de EFE