¿De Qué Acusan a Gerardo Mérida en EUA? Exfuncionario de Sinaloa se Declaró No Culpable
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se declaró no culpable durante su primera audiencia en Nueva York; de estos delitos lo acusan
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá el próximo 1 de junio ante un tribunal federal de Nueva York tras ser detenido el pasado 11 de mayo en Arizona, Estados Unidos de América (EUA), luego de que el gobierno estadounidense anunció que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, fueron acusados de asociación con el Cártel de Sinaloa.
Según el formulario de la primera audiencia, publicado ayer lunes, 18 de mayo, la Corte para el Distrito Sur de Nueva York fijó una nueva vista para Mérida Sánchez dentro de dos semanas. Hasta entonces, el reloj para un juicio rápido estará suspendido.
Cabe recordar que el exsecretario de Seguridad fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y el 15 de mayo fue presentado ante el tribunal de Nueva York.
¿De qué acusan a Gerardo Mérida en EUA?
En la primera vista, Mérida se declaró no culpable de los cargos que pesan sobre él, estos son:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
En caso de ser declarado culpable por el gobierno de Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
El exfuncionario cuenta con una amplia trayectoria en seguridad pública y defensa nacional; tomó el cargo de secretario de Seguridad de Sinaloa en septiembre del 2023, y renunció en 2024.
Funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el Cárte de Sinaloa
Según la acusación, cada uno de los acusados participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los otros funcionarios implicados en el caso son:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Enrique Inzunza Cazarez, senador, exsecretario general de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Alberto Jorge Contreras Nunez, alias 'Cholo', exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', exsubdirector de la policía municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Juan Valenzuela Millán, alias 'Juanito', excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, además de Secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Según las acusaciones, los acusados han estado estrechamente vinculados a la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias 'El Chapo', exlíder del cártel de Sinaloa, conocidos colectivamente como los 'Chapitos'. Los acusados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos.
Con información de N+ y EFE
