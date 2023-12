¿Adiós Aguinaldo? Niña Rompe Pantalla en Centro Comercial

♫ Oh no, oh no, oh no, no ♪ Acudir al centro comercial con menores de edad es toda una odisea, pero en redes sociales se dio a conocer un nuevo miedo desbloqueado: una niña rompió una pantalla cuando iba de compras con su mamá.

En las imágenes que compartió la madre de la pequeña, se observa la pantalla con líneas verticales, debido a que el impactó estrelló el electrónico.

La mujer explicó que una vez que ingresaron a realizar las compras, la menor de edad que recién había salido del colegio, le pidió llevar el carrito del super.

Sin embargo, cuando pasaban por la zona de electrónicos y electrodomésticos, sucedió la tragedia.

Niña rompió una pantalla en centro comercial, ¿cómo fue?

De acuerdo con la mamá de la menor, una vez que ingresaron al establecimiento, su hija tomó el carrito, el cual rozó con la pantalla.

“El de seguridad se acerca indica que van a revisar las cámaras, obvio mientras tanto yo me comunicaba con mi abogada, pues yo iba por otras cosas, no una TV".

Mientras la mujer era asesorada por la experta legal, para saber cómo hacer la negociación por el incidente, ya que la menor nunca lo hizo con dicha intención y no iba alejada de ella.

Luego le mostraron el registro de las cámaras de seguridad, donde confirmó que el carrito solo rozó la pantalla.

El jefe de la tienda nos indicó que los accidentes pasan y no iban a hacernos ningún cargo. Siempre mantuvimos la calma y el respeto ya que ellos también cumplen con su trabajo.

La mujer señaló que el personal de la tienda les solicitó que para la siguiente ocasión tomen en cuenta que los carritos deben ser manipulados por los adultos.

Los internautas reaccionaron al video en el que presuntamente una niña rompió una pantalla en un centro comercial.

Ya me imagino a quienes van a hacer pagar. a los trabajadores 🙄 x eso mis hijos no agarran el carro prefiero agárralo yo.

Teniendo todo el pasillo y paso justo golpeando la tv.

