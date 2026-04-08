Trump Dice que EUA Ayudará en Tránsito de Estrecho de Ormuz y Prevé Edad de Oro en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos ayudará a liberar la acumulación de tráfico en el estrecho de Ormuz, horas después de que Washington y Teherán acordaran una tregua, y confió en que puede ser el comienzo de una edad dorada en Medio Oriente.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reafirmó que habrá "muchas acciones positivas" y que se "hará mucho dinero", sin concretar cómo actuará su Administración en el estrecho de forma más concreta ni explicar esas acciones.

Trump declaró que el acuerdo de alto al fuego es "un gran día para la paz mundial" y que Irán aceptó la tregua porque ya ha tenido suficiente, en referencia a una especie de agotamiento por el conflicto en el que incluyó a más países.

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"Irán quiere que suceda, ya han tenido suficiente! ¡Y todos los demás también! Estados Unidos ayudará con la congestión de tráfico en el Estrecho de Ormuz. ¡Habrá mucha acción positiva! Se ganará mucho dinero", indicó.

Asimismo, concedió que la república islámica comience con el proceso de reconstrucción luego de 38 días de la guerra que el país norteamericano comenzó en conjunto con Israel. Agregó que Estados Unidos se mantendrá vigilante del cruce que es clave para el tránsito del 20% del crudo mundial.

"Cargaremos suministros de todo tipo y estaremos 'alrededor' para asegurarnos de que todo salga bien. Me siento confiado en que así será. Al igual que lo que estamos experimentando en Estados Unidos, ¡esta podría ser la Edad de Oro de Oriente Medio!", lanzó.

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El mensaje de Trump en su plataforma Truth Social refleja la preocupación de Washington sobre el control que mantiene Irán en la angosta entrada del Golfo Pérsico, por donde también pasa gran cantidad de gas natural en tiempos de paz.

Cruce seguro, pero coordinado

Irán y Estados Unidos aceptaron un alto al fuego de 14 días apenas una hora antes de que se cumpliera el plazo de Trump para "destruir" a Irán y llevarlo a la "edad de piedra".

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Teherán dijo que había acordado permitir el tránsito seguro y "coordinado" por el estrecho, relevante para el comercio mundial de petróleo y que estuvo virtualmente paralizado durante semanas por la guerra, lo que disparó los precios del hidrocarburo.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo horas antes que un paso libre por el estrecho será posible "vía coordinación con las fuerzas armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas".

La noticia del acuerdo temporal y de las negociaciones que iniciarán el 10 de abril en Islamabad, Pakistán, han provocado subidas pronunciadas en las bolsas asiáticas y la caída abrupta del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares el barril.

Sin embargo, no se conoce con detalle cómo operará el paso por el estrecho de Ormuz, ya que Trump asegura que se ha abierto completamente mientras que Irán dice que cualquier cruce deberá ser organizado.

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Durante el conflicto, el régimen teocrático dejó pasar buques de países aliados, o de aquellos que no consideraba alineados a Estados Unidos e Israel. Naciones de Europa vieron bloqueado su suministro de crudo.

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ASJ