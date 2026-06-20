Pakistán Anuncia Conversaciones Técnicas entre EUA e Irán en Suiza

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que "en los próximos días" viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán.

Negociaciones entre EUA e Irán en PakistánFoto: Reuters
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