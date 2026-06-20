Pakistán Anuncia Conversaciones Técnicas entre EUA e Irán en Suiza

Pakistán anunció este sábado que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantendrán el domingo en Suiza conversaciones técnicas para implementar el acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Como seguimiento de la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, se celebrarán conversaciones técnicas en Bürgenstock, Suiza, el 21 de junio", señaló la cancillería.

La diplomacia pakistaní agregó que mediadores de Pakistán y Catar participarán en las discusiones con representantes estadounidenses e iraníes.

Vance anuncia que viajará en los próximos días a Suiza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó el sábado que "en los próximos días" viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán, que minutos antes anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", declaró Vance a Fox News

Con información de AFP.