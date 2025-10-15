Este miércoles 15 de octubre de 2025, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en YouTube, una de las plataformas de video más utilizadas a nivel global. De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los problemas comenzaron a registrarse poco después de las 18:00 horas y afectaron principalmente a la aplicación móvil, la transmisión de videos y el sitio web.

Según los reportes recopilados por Downdetector, el 56 por ciento de las fallas ocurrieron en la aplicación, 27 por ciento en la reproducción de videos y 16 por ciento en la página web, con usuarios que señalaron dificultades para acceder al contenido, reproducir videos o iniciar sesión en sus cuentas.

La caída de YouTube tuvo un impacto en más de 60 países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España y Reino Unido. En redes sociales, el hashtag #YouTubeDown se posicionó rápidamente entre las principales tendencias, mientras los internautas compartían memes y buscaban alternativas para reproducir contenido.

Hasta el momento, Google, empresa propietaria de YouTube, no ha emitido un comunicado oficial sobre el origen de la falla ni el tiempo estimado para la restauración completa del servicio.

Usuarios reportan fallas de Youtube en Down Detector.

Se cae la aplicación Didi

También en este día, la aplicación de transporte Didi presentó interrupciones en su servicio este mismo día, principalmente en México y América Latina. Usuarios reportaron problemas para solicitar viajes, realizar pagos y rastrear unidades en tiempo real.

La simultaneidad de estas fallas ha generado especulaciones sobre un posible problema de conectividad global o afectaciones en servidores compartidos. Sin embargo, ninguna de las compañías involucradas ha confirmado una relación directa entre ambos incidentes.

