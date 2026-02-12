Pronóstico del Tiempo JUEVES 12 de Febrero de 2026: Ambiente Cálido en Gran Parte del País

Para este jueves 12 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste del país, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC.

Un canal de baja presión sobre el sureste, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas en dicha región, adicionalmente en el sur y la península de Yucatán.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte de México.

Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

De 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido en la región, así como caluroso en el Estado de México (suroeste); sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

Con información de Conagua

