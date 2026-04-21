Pronóstico del Tiempo MARTES 21 de Abril de 2026: Se Esperan Lluvias, Viento y Calor

Para este martes 21 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Se esperan chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Simultáneamente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que originará rachas de viento de 50 a 70 km/h en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur).

Video: Continuarán Temperaturas por Encima de 30 Grados en Gran Parte del País

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (este), Guerrero (norte, centro y este), Morelos (norte y sur), Ciudad de México (oeste y sur), Estado de México (oeste, centro y este), Tlaxcala, Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz (norte y sur), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se espera cielo nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

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Con información de Conagua

ICM