Continúa Búsqueda de Embarcaciones Rumbo a Cuba Mientras Llega Más Ayuda Humanitaria: Sheinbaum
N+
La presidenta Sheinbaum detalla que 9 personas viajan en una de las embarcaciones desaparecidas, rumbo a Cuba
COMPARTE:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sigue la búsqueda de las 2 embarcaciones que desaparecieron en el Caribe, rumbo a Cuba; además, confirmó que este viernes llegó a la isla un nuevo cargamento de ayuda humanitaria, en un barco de la Secretaría de Marina (Semar).
En la conferencia mañanera de hoy, 27 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que se trata de 2 embarcaciones pequeñas, una de ellas con 9 tripulantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un barco de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria arribó esta mañana a Cuba, y agregó que continúa la búsqueda de dos embarcaciones desaparecidas. pic.twitter.com/5nrNGuCajq— NMás (@nmas) March 27, 2026
Noticia relacionada: Así Son las 2 Embarcaciones Desaparecidas en el Caribe con Ayuda Humanitaria para Cuba
Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy
Información en desarrollo...
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Gobierno Presenta Informe de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas
- Temporada de Huracanes 2026: SMN Confirma Fecha de Inicio en México
- Semarnat Descarta “Daño Severo” por Contaminación en Golfo de México: Alistan Denuncias Ante FGR
Con información de N+.
RMT