Inicio Nacional Continúa Búsqueda de Embarcaciones Rumbo a Cuba Mientras Llega Más Ayuda Humanitaria: Sheinbaum

Continúa Búsqueda de Embarcaciones Rumbo a Cuba Mientras Llega Más Ayuda Humanitaria: Sheinbaum

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La presidenta Sheinbaum detalla que 9 personas viajan en una de las embarcaciones desaparecidas, rumbo a Cuba

Las embarcaciones desaparecidas salieron de Isla Mujeres rumbo a Cuba. Foto. Cuartoscuro

Las embarcaciones desaparecidas salieron de Isla Mujeres rumbo a Cuba. Foto. Cuartoscuro

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sigue la búsqueda de las 2 embarcaciones que desaparecieron en el Caribe, rumbo a Cuba; además, confirmó que este viernes llegó a la isla un nuevo cargamento de ayuda humanitaria, en un barco de la Secretaría de Marina (Semar).

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que se trata de 2 embarcaciones pequeñas, una de ellas con 9 tripulantes.

Noticia relacionada: Así Son las 2 Embarcaciones Desaparecidas en el Caribe con Ayuda Humanitaria para Cuba

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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Con información de N+.

RMT

Claudia Sheinbaum Pardo
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