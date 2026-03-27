Continúa Búsqueda de Embarcaciones Rumbo a Cuba Mientras Llega Más Ayuda Humanitaria: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sigue la búsqueda de las 2 embarcaciones que desaparecieron en el Caribe, rumbo a Cuba; además, confirmó que este viernes llegó a la isla un nuevo cargamento de ayuda humanitaria, en un barco de la Secretaría de Marina (Semar).

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que se trata de 2 embarcaciones pequeñas, una de ellas con 9 tripulantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un barco de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria arribó esta mañana a Cuba, y agregó que continúa la búsqueda de dos embarcaciones desaparecidas. pic.twitter.com/5nrNGuCajq — NMás (@nmas) March 27, 2026

Noticia relacionada: Así Son las 2 Embarcaciones Desaparecidas en el Caribe con Ayuda Humanitaria para Cuba

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT