Imputarán Delitos contra Funcionarios y Empresarios por Otorgamiento de Concesión en Sonora

El próximo viernes, un juzgado federal radicado en la Ciudad de México imputará delitos contra funcionarios federales y empresarios, por el otorgamiento ilegal de una concesión carretera en Sonora a una empresa relacionada con el diputado federal Julio Scherer Pareyón, un caso dado a conocer por N+ en mayo pasado.

En 2023 el estado de Sonora concesionó, de manera ilegal, y con la ayuda de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Libramiento de Nogales a Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, propiedad de Jaime Aceves, socio del diputado Julio Scherer Pareyón. Este es el primer caso de corrupción gubernamental denunciado contra una dependencia federal.

El convenio, denunciado ante la Fiscalía General de la República desde mayo, fue judicializado el 22 de septiembre, por este hecho están siendo procesados penalmente empresarios y funcionarios por uso ilícito de atribuciones y tráfico de influencias.

La audiencia donde se les imputará los delitos será el próximo 14 de noviembre por el Juez Erick García Gómez.

En 2022 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó un informe sobre las condiciones del libramiento, mismas que calificó como con severo deterioro, lo que ponía al anterior concesionario en incumplimiento. Por la misma razón la concesión se le debía retirar y volver a licitar, lo cual no sucedió.

Además, un gobierno estatal no puede concesionar un libramiento federal, pero el 5 de febrero de 2023, con el visto bueno del gobernador, Nogamex asumió de manera irregular la operación del tramo carretero. Esto fue autorizado por el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.

Por este acto serán imputados José Luis Palomares, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Héctor López, director de desarrollo carretero de la misma secretaría, así como Jaime Aceves, apoderado de Operadora de Caminos Carreteros.

La empresa reportó ganancias ante el SAT en 2023 y 2024 por más de 79 millones de pesos. A un año y medio de que el gobernador Durazo entregara la concesión, de manera ilegal, el libramiento continúa sin mantenimiento y los más de un millón de vehículos que lo usan cada año padecen la mala gestión carretera.

