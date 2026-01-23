INAH Descubre Tumba Huitzo en Oaxaca: Así Es el Hallazgo Zapoteco Más Relevante en Última Década

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer este viernes 23 de enero de 2026 la localización de una tumba zapoteca en el estado de Oaxaca, que sería del año 600 de nuestra era y ya es considerada por las autoridades como el hallazgo arqueológico "más relevante de la última década" por su nivel de conservación y la información que aporta.





Sheinbum destaca descubrimiento arqueológico en México

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum informó del hallazgo en su conferencia de prensa, donde afirmó que se trata de “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México” por la conservación e información disponible, además de considerarlo una muestra de la “grandeza milenaria” del país.

Por su parte, la Secretaría de Cultura señaló que, por su riqueza arquitectónica y pictórica, la tumba zapoteca localizada en el Cerro de la Cantera, en la localidad oaxaqueña de San Pablo Huitzo, aporta información de alto valor sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión de la civilización zapoteca.

¿Tumba zapoteca es el hallazgo arqueológico más importante en México?

Tumba zapoteca datada del año 600 de nuestra era. Foto: INAH

En redes sociales, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, describió el hallazgo como “excepcional” por su conservación y por lo que evidencia de esa cultura, al subrayar que “se investiga, protege y comparte con la sociedad”.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura destacó la presencia de elementos escultóricos y pintura mural, con representaciones simbólicas asociadas al poder y a la muerte, además de frisos y lápidas con inscripciones calendáricas, lo que sostiene la nota, “lo sitúa entre los descubrimientos más significativos del patrimonio arqueológico nacional”.

¿Cómo es la tumba zapoteca que fue hallada?

A la entrada de la antecámara de la tumba zapoteca hay un búho, dicha ave que en la cosmovisión zapoteca simboliza la noche y la muerte, decora el acceso, y su pico cubre el rostro estucado y pintado de un “señor zapoteca”, que podría ser el retrato del antepasado al que estuvo dedicada la tumba.

Hay un friso compuesto por lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, mientras que las figuras de un hombre y una mujer con tocados y artefactos en ambas manos, posiblemente “guardianes del lugar”, aparecen labradas en las jambas.

En la cámara funeraria también se hallaron, in situ, secciones de pintura mural en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul, con una procesión de personajes que cargan bolsas de copal y caminan hacia la entrada.

Labores de conservación, protección e investigación

La Secretaría de Cultura indicó que un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca realiza labores de conservación, protección e investigación, incluida la estabilización de la pintura mural, cuyo estado es delicado por la presencia de raíces e insectos y por cambios abruptos en las condiciones ambientales.

En paralelo, se desarrollan análisis cerámicos, iconográficos y epigráficos, además de estudios de antropología física, para profundizar en los rituales, símbolos y prácticas funerarias asociadas.

