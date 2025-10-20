Japón Envía Ayuda de Emergencia a México por Lluvias: "Para Apoyar a Afectados por el Desastre"

La embajada de Japón en México informó que ante las fuertes lluvias que afectaron 5 estados mexicanos, el gobierno nipón envió ayuda.

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, informó en su cuenta de X, que hoy el gobierno japonés decidió enviar ayuda de emergencia a México, en apoyo a las víctimas de las inundaciones que afectaron 5 estados del país.

Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad

¿Cuál es la ayuda que envía Japón a México?

La ayuda que envía Japón a México son: artículos de higiene.

Señaló que dicha ayuda se canalizará a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

En respuesta a los daños causados por las inundaciones en México, de acuerdo con la solicitud que realizó su Gobierno

Destacó que el objetivo es apoyar a los afectados por el desastre natural.

No es la primera vez que Japón envía ayuda a México ante desastres por lluvias: en noviembre de 2007, el gobierno nipón envió ayuda por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas.

La tragedia de las lluvias en México 2025

Las lluvias que afectaron 5 estados del país: Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, del 6 al 11 de octubre pasado, suman 76 personas muertas y 27 desaparecidos, así como 119 comunidades incomunicadas.

