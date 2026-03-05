Crisis en Medio Oriente: México Evacúa a 321 Connacionales por Rutas Terrestres de Emergencia

Este jueves 5 de marzo de 2026, en medio de una escalada militar que desde finales de febrero llevó al cierre del espacio aéreo en varios países de la región, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la evacuación de 321 mexicanos por rutas terrestres seguras desde seis países del Medio Oriente.

Los connacionales salieron de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La cancillería precisó que la cifra podría aumentar, ya que hay más personas con salidas programadas mediante gestiones de las embajadas mexicanas y algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos.

Hasta el cierre de este reporte, la SRE no registraba personas mexicanas con afectaciones a su integridad física.

321 evacuados y contando: Así funciona el operativo consular

La operación de evacuación se coordina desde las representaciones diplomáticas mexicanas desplegadas en la zona. La cancillería subrayó que sus embajadas mantienen comunicación activa con los connacionales que permanecen en los países afectados y que el número de evacuados seguirá creciendo conforme avancen las gestiones.

"Nuestras embajadas en el Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con nuestras y nuestros connacionales. No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta el momento", informó la SRE en un comunicado.

La Cancillería también reconoció públicamente la labor de los diplomáticos mexicanos que operan en lo que describió como zonas de alta complejidad.

México lleva semanas siguiendo la crisis

El operativo no es nuevo. Desde el 28 de febrero, cuando el cierre del espacio aéreo iraní agudizó la situación en la región, la SRE ya había elevado el nivel de alerta para sus connacionales.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias", señaló la dependencia en aquella ocasión.

La embajada en Irán también emitió una alerta directa a los mexicanos en ese país para que mantuvieran contacto con sus aerolíneas ante la suspensión del tráfico aéreo.

Todavía en la zona: ¿Qué deben hacer los connacionales?

Para quienes permanecen en países de la región, la SRE pide seguir las recomendaciones de las autoridades locales y tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo a su seguridad personal.

La cancillería difundió los números de emergencia de sus representaciones diplomáticas:

Irán: +989121224463

Israel: 054-316-6717

Jordania: 0778 00 0494

Qatar: 3363 4450

Arabia Saudita: +966557539374

Kuwait: +965 9401 6333

Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

