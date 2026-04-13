“Tienen que Dejar el Gobierno”: Llamado de Sheinbaum a Funcionarios Interesados en Candidaturas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que si algún servidor público quiere participar como candidato en el próximo proceso electoral deberá dejar su trabajo en el Gobierno.

“Tienen que dejar el Gobierno y en todo caso dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezcan”, manifestó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 13 de abril de 2026.

Y es que la titular del Ejecutivo federal enfatizó que no se puede ser servidor público y candidato al mismo tiempo:

“Aprovecho para decirlo públicamente, ya se lo dije a todos los servidores públicos: Quien trabaje en el Gobierno de México —y en cualquier gobierno— y quiera participar como candidato, debe dejar el Gobierno; no se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato o querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación”.

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“No está bien hacer las dos cosas al mismo tiempo”

En el caso del Gobierno de México, indicó que en su momento tendrán que decirle los servidores públicos que quieran ser candidatos, para poder dejar su cargo e irse a su trabajo territorial.

Insistió en que es importante hacia adelante que se vayan definiendo si quieren buscar alguna candidatura.

También dijo que se le tendría que avisar con tiempo, pero insistió en que la idea es que no pueden hacer las dos cosas en el mismo momento.

“Que se dediquen a ser servidores públicos y cuando hayan tomado la decisión de querer ir a un territorio a trabajar, pues que dejen el Gobierno y se vayan a territorio; pero está bien que se hagan las dos cosas al mismo tiempo”, puntualizó.

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Con información de N+.

spb