¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 9 de Junio de 2026? Probabilidades de Lluvia

Se reportó la presencia de llovizna en algunos sectores del Área Metropolitana de Monterrey durante la mañana del martes 9 de junio. Las temperaturas se encuentran entre 24˚C y 25˚C al amanecer, acompañado de cielo nublado y Buena calidad del aire en las quince estaciones de monitoreo ambiental.

Para el resto del día se espera cambio de cielo a medio nublado y temperaturas máximas cercanas a 32˚C, con sensación de 35˚C y pocas probabilidades de lluvia para el resto del día. En los próximos días se esperan cielos medio nublados con máximas de 33˚C a 34˚C para el miércoles 10 y jueves 11 de junio.

A partir del viernes podrían regresar las lluvias a Monterrey y persistir a lo largo de los siguientes días, para el viernes hay un 57%, para el sábado 66% y para el domingo 43% de probabilidad de lluvia.

Por lo pronto se esperan días muy bochornosos donde la sensación de calor pudiera alcanzar los 37˚C para miércoles y jueves, así que serán días muy incómodos, con pocas probabilidades de lluvia.

¿Cómo avanza la Tormenta “Cristina”?

En el panorama de los ciclones, esta madrugada “Boris” ingresó a tierra en la costa de Guerrero y durante la mañana se ha disipado. Sus remanentes continuarán provocando abundantes lluvias para el sur, centro y occidente del país en los siguientes días.

La Tormenta “Cristina” se mueve frente a las costas de Nicaragua y El Salvador, con vientos que han reducido su fuerza a 65 Km/h. Pudiera debilitarse aún más en las próximas horas. Hay estudios que sugieren que puede cruzar hacia el Golfo de México en los próximos días. Habrá que estar muy atento de los pronósticos.

Con información de Mauro Morales | N+

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