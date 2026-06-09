¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 9 de Junio de 2026? Probabilidades de Lluvia

Entérate del pronóstico del clima para este martes en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León

Toma aérea de la ciudad de MonterreyFoto: Fabián González

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Descubre el clima de hoy en Monterrey: llovizna matutina y máximas de 32˚C. Prepárate para días bochornosos con sensación de 37˚C. ¿Regresarán las lluvias el viernes? Infórmate aquí.

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