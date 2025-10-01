Separan de sus Cargos a Más de 150 Policías Municipales de Puebla para Ser Investigados

Desde el inicio de la actual administración en octubre de 2024, al corte de septiembre de 2025, 167 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla fueron separados de sus cargos.

Esto fue confirmado por el titular de la SSC Puebla, Félix Pallares Miranda, quien sin adentrarse tanto en detalles, mencionó que lo anterior se deriva del monitoreo constante en tiempo real a los uniformados para evitar cualquier acto de corrupción.

Dan de baja a más de 50 policías municipales por diversos delitos en Puebla

Pallares Miranda dio a conocer que de los 167 policías municipales separados de la SSC Puebla, 58 ya fueron dados de baja permanentemente de la corporación, mientras que los 109 restantes han sido suspendidos por la Comisión de Seguridad por lo que siguen en proceso de verificación.

Derivado de diversas circunstancias 109 de ellos por determinaciones de esta Comisión han sido suspendidos, es decir que se encuentran en procedimiento de verificación y 58 han sido dados de baja.

Cabe destacar que apenas dos meses atrás, a finales del mes de julio, el titular de la SSC Puebla reveló el número de 100 elementos municipales separados de su cargo, por lo que en agosto y septiembre de 2025 se acumularon otros 67, dando un promedio de 33.5 policías separados de su cargo al mes.

Casi 100 personas fueron detenidas en operativos de la SSC Puebla en la última semana de septiembre

La SSC Puebla brindó el informe detallado de las acciones que llevaron a cabo del 23 al 29 de septiembre a través del programa “Operativo Centinela”:

9 operativos

72 puntos de inspección

17 infracciones

945 vehículos inspeccionados

2 autos ingresaron al corralón

2 personas detenidas

En cuanto al programa “Operativo Angelópolis” el resultado fue:

2 personas rescatadas de nacionalidad extranjera

1 motocicleta trasladada al depósito vehicular

96 personas detenidas

Conjuntando ambos programas, se obtiene un resultado de 98 personas detenidas durante la semana en la que se llevaron a cabo.

