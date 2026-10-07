Camioneta Termina Volcada durante Fuerte Lluvia sobre Periférico de Puebla

La fuerte lluvia y el pavimento mojado provocaron que una camioneta que circulaba sobre el Periférico Ecológico en Puebla sufriera un aparatoso accidente.

La unidad protagonizó una volcadura sobre dicha arteria vial a la altura de la carretera federal a Atlixco, movilizando hasta ese punto a los cuerpos de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad que terminó volcada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes del vehículo.

En otro accidente ocurrido en el Periférico Ecológico de Puebla, una patrulla chocó con otro vehículo particular en el carril con sentido a Valsequillo.

La colisión ocurrió a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar del municipio poblano de San Andrés Cholula. No se reportaron personas lesionadas.

Con información de N+

GMAZ