Accidentes

Camioneta Termina Volcada durante Fuerte Lluvia sobre Periférico de Puebla

El accidente ocurrió a la altura de la Carretera Federal a Atlixco movilizando hasta ese sitio a los cuerpos de emergencias

Accidente Volcadura de Camioneta por Lluvia en Periférico Ecológico PueblaEl accidente ocurrió a la altura de la carretera federal a Atlixco. Foto: Alberto Tejeda

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Accidente en el Periférico de Puebla: una camioneta termina volcada por el pavimento mojado. Emergencias en acción. Sigue la noticia para más información.

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