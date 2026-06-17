Sujeto Acosaba a una Menor A Través de una Plataforma de Videojuegos; Fue Detenido en Puebla

Luego de una denuncia presentada en la Fiscalía de Chihuahua, se logró la detención de Axel Jesús "N" en el municipio de Atlixco en Puebla.

Detenido e Puebla Axel Jesús "N" por acoso en Chihuahaua.Foto: FGE Chihuahua

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Detenido en Puebla por acosar a menor en videojuegos. Axel Jesús 'N' usó la plataforma para obtener material íntimo. Padres, atentos a las redes de sus hijos.

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