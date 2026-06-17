Sujeto Acosaba a una Menor A Través de una Plataforma de Videojuegos; Fue Detenido en Puebla

En Atlixco, Puebla, fue detenido un hombre que era buscado por la Fiscalía de Chihuahua identificado como Axel Jesús "N" luego de que presuntamente contactó a una menor de edad para hostigarla y solicitarle material intimo a través de una plataforma de videojuegos.

De acuerdo con las indagatorias, el acusado utilizó la plataforma de videojuegos en línea, enfocada a niñas y niños, para captar la atención de la víctima, quien tenía 15 años de edad, y así poder adquirir material intimo de ella.

Axel Jesús "N" acosaba a una adolescente a través de una plataforma de videojuegos para niños

Las autoridades confirmaron que durante un año, ejerció intimidación a la víctima para que realizara actos sexuales que él monitoreaba vía remota, y videogrababa con fines de comercializar el material.

Familiares de la víctima presentaron una denuncia por este caso ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua, por lo que se realizaron los protocolos correspondientes, logrando la ubicación del acusado en el estado de Puebla.

Detienen en Puebla a Axel Jesús "N" acusado de acoso en Chihuahua

Elementos de Agencia Estatal de Investigación con apoyo de las autoridades locales, detuvieron a Axel Jesús "N" en el municipio de Atlixco este viernes 12 de junio. El hombre fue detenido por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, violencia familiar, y abuso sexual con penalidad agravada, en perjuicio la adolescente.

Posteriormente fue trasladado a la ciudad de Chihuahua y el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía de Chihuahua agradeció a los familiares de la víctima para presentar la denuncia para que así pudieran actuar las autoridades, además, hizo un llamado a los padres de familia para que tengan cuidado con el manejo de las plataformas y redes sociales cuando se trata de menores de edad.

El Fiscal de Distrito como la Coordinadora de la Unidad de Investigación, recalcaron la importancia de que las madres y los padres de familia estén atentos al consumo de estas plataformas para evitar que sus hijos sean víctimas de depredadores sexuales.

Con información de N+

MCS