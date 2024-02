Esta mascarilla facial te ayudará a producir colágeno y eliminar arrugas

Foto: Pexels

La mascarilla contra arrugas

Las arrugas y las líneas de expresión son cosas naturales que no podremos evitar al ir creciendo. Sin embargo, sí podemos retardarlas y aminorarlas con una buenafacial.En este caso unapuede convertirse en el mejor remedio para combatir el envejecimiento prematuro y devolverle a la piel de tu rostro el brillo y la elasticidad.No obstante, antes de pasar a la receta, hay que explicar que la aparición de las arrugas son el efecto colateral de que nuestro organismo empiece a disminuir paulatinamente la producción dey elastina.Estos dos componentes son los encargados de mantener nuestra piel tersa, radiante y sin arrugas, por lo que las mascarillas que estimulen su producción son la mejor opción.La mascarilla de miel y aspirina es un excelente remedio para combatir las arrugas debido a los componentes y nutrientes que ambos ingredientes nos aportan y que al unirlos se hacen más efectivos.La miel es un poderoso hidratante y antioxidante natural, mientras que el ácido acetilsalicílico de la aspirina ayuda a renovar la piel y regenerar las células.Ahora que sabes esto, el primer paso para elaborar esta poderosa mascarilla facial es conseguir 4 aspirinas, 1 cucharada dede abeja natural, 1 cucharada de yogurt natural y un pequeño recipiente para hacer la preparación.Con la cuchara debes empezar a machacar las aspirinas hasta formar un delgado polvo blanco al que debes agregar la miel de abeja y el yogurt y revolver hasta integrar por completo todos los ingredientes.Antes de aplicar la mezcla en tu rostro es importante que la pongas en tu brazo o que consultes a tu médico para asegurarte de que el remedio no te provoque alergias.https://www.youtube.com/watch?v=OUvdk8EWKEsUna vez que estés segura de que el remedio no te causará problemas puedes aplicarlo sobre tu rostro completamente limpio y dejarla actuar durante aproximadamente 20 minutos.Después deberás retirar la mascarilla con abundante agua tibia e hidratar tu piel con tu crema favorita, recuerda que este remedio puede ser utilizado máximo 2 veces a la semana.