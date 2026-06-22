Agresión Contra Guardia Civil Estatal en San Ciro de Acosta Deja Dos Elementos Lesionados

Agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal en San Ciro de Acosta dejó a dos oficiales lesionados. Autoridades desplegaron un operativo especial en la región para reforzar la seguridad.

Agresión a Elementos Estatales Genera Movilización en SLPFoto: @GUARDIA ESTATAL POTOSINA

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Dos oficiales de la Guardia Civil Estatal resultan heridos en San Ciro de Acosta. Operativo especial en marcha para dar con los agresores. Infórmate aquí.

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