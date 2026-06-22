Agresión Contra Guardia Civil Estatal en San Ciro de Acosta Deja Dos Elementos Lesionados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado confirmó que se implementó un operativo especial de seguridad en el municipio de San Ciro de Acosta, luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal fueran agredidos durante un hecho registrado en la región.

¿Qué se sabe sobre el estado de los elementos lesionados y las acciones emprendidas por las autoridades?

La dependencia informó que dos integrantes de la corporación resultaron heridos tras el ataque y fueron trasladados para recibir atención médica.

Tras la agresión, autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona con apoyo de corporaciones de seguridad, con el objetivo de reforzar la vigilancia y localizar a los probables responsables.

La Secretaría de Seguridad señaló que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la agresión contra los elementos estatales.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de los agentes ni sobre personas detenidas relacionadas con este caso.