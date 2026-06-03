Adelantarán Vacaciones Escolares en San Luis Potosí por Calor Extremo; ¿Cuándo Salen?

Por el calor extremo, San Luis Potosí adelantará el fin del ciclo escolar; la Huasteca y Zona Media saldrán 15 días antes, y el Altiplano y la Zona Metropolitana una semana.

Adelantan Vacaciones por Calor en SLPFoto: N+

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San Luis Potosí adelanta vacaciones escolares por temperaturas extremas. Huasteca y Zona Media inician 15 días antes, Altiplano y Metropolitana una semana. Protégete del calor.

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