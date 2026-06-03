Adelantarán Vacaciones Escolares en San Luis Potosí por Calor Extremo; ¿Cuándo Salen?

Las escuelas de las cuatro regiones de San Luis Potosí adelantarán el cierre del ciclo escolar debido a las altas temperaturas que se han registrado en la entidad, principalmente en municipios de la Huasteca Potosina, donde los termómetros han superado los 40 grados centígrados.

¿Cómo se aplicará el adelanto del periodo vacacional en cada región del estado?

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que en la Huasteca Potosina y la Zona Media las vacaciones iniciarán 15 días antes de la fecha establecida en el calendario oficial, mientras que en la Zona Metropolitana y el Altiplano el adelanto será de una semana.

El mandatario explicó que la medida busca proteger a estudiantes y personal docente ante las condiciones de calor extremo, ya que aún existen planteles educativos que no cuentan con sistemas de aire acondicionado suficientes para enfrentar las altas temperaturas.

“Ayer estuvimos en zonas de la Huasteca Potosina a más de 40 grados. La reunión que tuve con los alcaldes de la Huasteca Potosina ayer precisamente ese fue el tema, el que tenemos muchas escuelas todavía sin aires acondicionados. Los niños todavía batallan mucho para estar tratando de dar las clases, las maestras, los maestros con las temperaturas tan altas”, señaló.

Gallardo Cardona agregó que también se analiza la posibilidad de suspender clases el próximo 11 de junio, debido a que se prevé una disminución importante de actividades en distintos sectores del país durante esa fecha.

“Posiblemente se les pudiera dar un día, o sea, ese día, ahí lo vamos a platicar con la nueva Secretaría de Educación para que a lo mejor ese día que en específico es un día donde pues se va a paralizar prácticamente el país, se les pueda dar el día, pero en cuestión de vacaciones nos vamos a ir así, son 15 días antes de la salida de vacaciones”, indicó.

Finalmente, informó que las autoridades educativas darán a conocer en los próximos días los detalles de la aplicación de esta medida en cada una de las regiones del estado, así como la decisión final respecto a una eventual suspensión de clases el 11 de junio.