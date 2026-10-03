Seguridad

Agreden a Policías Municipales en Carretera al Aeropuerto Internacional de Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación está bajo control y que la terminal aérea opera con normalidad

PolicíasAgredieron a policías municipales en carretera al Aeropuerto Internacional de Mazatlán. Foto: Cuartoscuro Archivo

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Policías Municipales agredidos cerca del Aeropuerto de Mazatlán. Seguridad Pública asegura que la situación está controlada y el aeropuerto opera con normalidad

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