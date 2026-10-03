Agreden a Policías Municipales en Carretera al Aeropuerto Internacional de Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre una agresión contra personal de la Policía Municipal registrada en las inmediaciones de la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa, lo que provocó el despliegue de un operativo interinstitucional en la zona.

Tras el reporte, se movilizó de inmediato el Grupo Interinstitucional para atender la situación y realizar recorridos preventivos.

De acuerdo con la dependencia estatal, la situación se encuentra bajo control y el Aeropuerto Internacional de Mazatlán mantiene sus operaciones con normalidad para las personas que tienen vuelos programados.

Las autoridades solicitaron a la población evitar la zona y atender las indicaciones emitidas por los cuerpos de seguridad mientras continúan los recorridos preventivos.

En caso de ser testigos de algún hecho, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recomendó reportar al 911 o al 089.

Cabe señalar que no se proporcionaron mayores detalles sobre la agresión ni sobre posibles personas lesionadas o detenidas.