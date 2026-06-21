Hombre es Asesinado a Disparos Frente a su Domicilio en Culiacán; Esto se Sabe

Uh hombre fue atacado a disparos en calles de la colonia 16 de septiembre en Culiacán. En la zona fueron hallados varios casquillos percutidos. La víctima murió en el lugar de forma instantánea

Movilización por hallazgo de un hombre asesinado en Culiacán, SinaloaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Violencia en Culiacán: un hombre de 47 años fue asesinado a disparos en la madrugada. Descubre lo que se sabe sobre este caso que conmociona a la comunidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+