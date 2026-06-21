Hombre es Asesinado a Disparos Frente a su Domicilio en Culiacán; Esto se Sabe

En las últimas horas de cío conocer un hecho violento, donde un hombre fue asesinado a balazos con disparos de arma corta cuando se encontraba sobre la banqueta, en la esquina de su domicilio ubicado en la colonia 16 de Septiembre, durante la madrugada de este domingo 21 de junio.

Según datos recabados la víctima fue identificada como Jesús Manuel, de 47 años y quien tenía su domicilio en dicho sector.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, vecinos señalaron haber escuchado varias detonaciones entre las 4:00 y 5:00 de la madrugada; sin embargo, fue hasta alrededor de las 6:30 horas cuando familiares y habitantes del lugar localizaron el cuerpo tirado boca arriba sobre la banqueta, en el cruce de la calle 8 de Septiembre y Sócrates, por lo que dieron aviso al servicio de emergencias 911.

En el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos por arma corta y, una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las investigaciones correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera Hoy Culiacán: Asesinan a Tiros a un Hombre en el Bulevar Agricultores, en Sinaloa

Ataque Armado Deja Dos Heridos y un Detenido en Culiacán

Una intensa movilización se registró durante la tarde de este sábado 20 de junio debido a un hecho de violencia ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en el que se reportó que el saldo fue de dos personas heridas y una detenida.

De acuerdo con los reportes, dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser atacados a balazos por un grupo armado que los sorprendió mientras platicaban sobre la banqueta de un domicilio en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán, durante la tarde de este sábado.

Según la información brindada por las autoridades, el atentado ocurrió alrededor de las 14:40 horas, luego de que el servicio de emergencias 911 recibiera el reporte de detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre la calle Esteban Coronado, entre avenida Batalla de Puebla y Francisco Corneta Ramírez.

Se informó que las víctimas de estos hechos fueron atacadas con ráfagas de arma larga y disparos de arma corta, por lo que distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender dicha emergencia.

Mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se dirigían al lugar, detectaron una camioneta de color blanco, modelo reciente, que circulaba a exceso de velocidad por el sector, por lo que iniciaron una persecución.