Sociedad

Fuerte Explosión en Taller de Pirotecnia en Tultepec Hoy: Reportan Una Persona Herida

Según los reportes, habría por lo menos una persona lesionada tras el estallido ocurrido sobre la calle Lázaro Cárdenas, en el Barrio de San Juan

Explosión en taller de pirotécnia en Tultepec, EdomexExplosión en taller de pirotécnia en Tultepec, Edomex . Foto: N+

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