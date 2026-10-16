Fuerte Explosión en Taller de Pirotecnia en Tultepec Hoy: Reportan Una Persona Herida

La tarde de este viernes se registró una explosión en un taller de fabricación de pirotecnia, ubicado en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Hasta el momento, se reporta al menos una persona herida.

El inmueble está ubicado sobre la calle de Lázaro Cárdenas, en el barrio de San Juan.

Apenas el pasado 25 de agosto se había registrado la explosión de otro polvorín en el mismo municipio, específicamente en la localidad de La Saucera.

Apenas el pasado 13 de octubre, se registró el flamazo y explosión de dos pipas de gas mientras se encontraban al interior de una gasera en la colonia Loma Bonita en Coacalco, Estado de México.

El siniestro dejó a una persona herida con quemaduras y 13 más sufrieron crisis nerviosas. Además, se reportó el desalojo de 250 vecinos de los alrededores de la gasera con razón social Guadalupana.

Entre las afectaciones, también se encuentran diez viviendas afectadas, dos tiendas de abarrotes, cuatro vehículos y dos motocicletas incendiadas.

TLS