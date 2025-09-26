Adolescentes Armados Presuntamente Asaltan Negocio en Hermosillo; Fueron Detenidos

En operativo coordinado entre agentes de Seguridad Pública Municipal y Sedena, dos jóvenes fueron capturados en posesión de armas de fuego, minutos después de presuntamente cometer un asalto en una tienda de conveniencia, en la colonia Villas del Sur.

El robo con violencia fue reportado al número de emergencias 911, en punto de las 8:30 de la mañana de este viernes, en cerrada Nadero y Santa Clara.

Luego de recabar información de los hechos, agentes preventivos se abocaron a la búsqueda de quienes fueron identificados como Kevin Martín "N" y Said Armando "N", ambos de 18 años de edad, quienes se retiraron a bordo de una motocicleta de color negro del lugar del asalto.

La captura de los presuntos asaltantes ocurrió en el sector norte de la ciudad, donde fueron interceptados cuando pretendían darse a la fuga, circulando a bordo de una motocicleta por las calles Amapolas y Tabachín, de la colonia López Mateos.

Les aseguraron dos armas y dinero en efectivo

Policías municipales, con apoyo de elementos del ejército, que montaron un operativo de vigilancia en el perímetro, procedieron a la revisión del par de sospechosos, a quienes les fueron asegurados dos pistolas calibre 9 milímetros y dinero en efectivo, presuntamente producto del asalto al comercio.

Los dos detenidos, las armas de fuego, la motocicleta y la materia recuperada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

