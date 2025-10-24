Muere Hombre en Ataque Armado Ocurrido en Colonia Lomas de Madrid, en Hermosillo

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del viernes, 24 de octubre, dentro de su domicilio ubicado en la calle Villa Hidalgo entre Américas y Arizona, en la colonia Lomas de Madrid, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas llegaron al lugar antes de las 15:00 horas y abrieron fuego contra la víctima, para luego huir a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se haya informado sobre detenciones.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y acordonaron el área.

Autoridades no han localizado a los presuntos agresores

Posteriormente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementaron un operativo de búsqueda en la zona, el cual obtuvo resultados negativos.

Al lugar también arribó personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo, así como de Servicios Periciales para el procesamiento de la zona en búsqueda de indicios para las investigaciones.

con información de Roberto Bahena.

ABM