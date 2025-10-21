Familias y Colectivo Participan en Jornada de Búsqueda en Predio de Carretera 26 en Hermosillo

La tarde del martes, 21 de octubre, el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora realizó una nueva jornada de búsqueda en el kilómetro 20 de la Carretera 26, al poniente de Hermosillo, en un predio donde ya hubo hallazgos múltiples, de hasta 60 cuerpos en varias fosas, que ya fueron identificados mediante pruebas científicas y entregados a las familias.

De acuerdo con la líder del colectivo, Cecilia Delgado Grijalva, en esta jornada de búsqueda participaron alrededor de 30 familias provenientes de otros municipios de Sonora, como Cajeme y Navojoa, e incluso de Estados Unidos, con la esperanza de encontrar a un familiar desaparecido.

Sí recibimos reportes, por eso hay tanta familia aquí, porque vienen de fuera, también porque les dijeron que su familiar estaba en este lugar, también compañeros míos y que saben que la persona que desapareció junto con su hijo, aquí estaba, entonces ellos dicen que tiene que estar, no podemos descartar el lugar, es bastante amplio y queremos irlo descartando poco a poco. Cecilia Delgado Grijalva | Líder Buscadoras por la Paz Sonora

Familia viaja desde Estados Unidos en búsqueda de restos de Juan Carlos en este predio

Uno de los reportes anónimos destacó que los restos de Juan Carlos León, desaparecido desde agosto del 2024, en Hermosillo, podrían encontrarse en este predio, lo que motivó a que sus hermanas viajaran desde California, Estados Unidos, para localizarlo.

Es difícil venir por el trabajo, los niños y todo, vengo porque nos dijeron que había permiso, y no sé, ni modo, ya mañana será regresar y volver a venir. Érica Llanes | Proviene de California, EE. UU.

Mientras las buscadoras realizaban sus actividades, el sitio fue custodiado por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

con información de Gustavo Moreno.

