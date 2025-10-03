Esto Dijo Juana Luna, Madre de Víctima de Guardería ABC sobre Detención de una de las Socias
Juanita Luna, madre víctima de la Guardería ABC, calificó como la llegada de un poco de justicia la detención de Sandra "T", una de las dueñas de la estancia infantil que se incendió en 2009.
A minutos de enterarse de la deportación y detención de Sandra “T”, una de las socias dueña de la Guardería ABC, para que cumpla su sentencia condenatoria que tiene en México, la madre del niño Jonatan Jesús, quien falleció el 5 de junio del 2009, Juana Luna Hernández, expresó que es solo un poco de justicia.
Qué te puedo decir, es una parte de que se cumpla la justicia, que se pague con cárcel, por la muerte de 49 niños y más de 100 lesionados, pero todavía faltan, faltan algunos por estar ahí.
Juana Luna Hernández, integrante del Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, explicó que a medio día les marcó su abogado para decirles de la detención de Sandra “T”, quien fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, provocando sentimientos encontrados.
Como madre, pues yo sé que ella también es mujer y es madre, y no quería que esto pasara, pero desafortunadamente por no cumplir lo establecido en las reglas de un establecimiento no están nuestros hijos con nosotros, no te puedo decir que estoy feliz, pero, son sentimientos encontrados, es como revivir un poco o mucho lo que vivimos. Es un rayo de luz a tantísimo tiempo.
Agradece a la sociedad acompañarlos durante estos 16 años desde la tragedia en la Guardería ABC
Juana Luna mandó un mensaje a las autoridades mexicanas para que sigan trabajando, porque todavía faltan algunas personas que también ya tienen sentencia definitiva y que no están detenidas.
También agradeció a la sociedad por el acompañamiento en estos más de 16 años desde el incendio de la Guardería ABC y para que se sepa que, aunque tarde, a veces se logra un poco de justicia.
con información de Gerardo Moreno.
