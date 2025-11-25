Localizan a Madre e Hija Desaparecidas en Hermosillo; Estaban con la Pareja de la Mujer

Paola Alejandra “N” y su hija de 2 años, buscadas desde su reporte de desaparición en la colonia La Cholla, al poniente de Hermosillo, fueron encontradas con vida y en buen estado, indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La información señala que ambas fueron ubicadas en la invasión Las Carretas, gracias a un operativo realizado en coordinación con la Policía Estatal, luego de que se activaran simultáneamente la Alerta Amber y el Protocolo Alba para agilizar su localización. Tras las indagatorias, se confirmó que la salida de madre e hija fue voluntaria.

La búsqueda inició el 24 de noviembre, cuando la madre de Paola Alejandra reportó que había perdido comunicación con ella. Esto derivó en un despliegue inmediato de acciones para dar con su paradero. Durante las investigaciones, se estableció que la mujer se encontraba acompañada de su pareja, padre de la menor.

La mujer había expresado su intención de irse con su pareja

Familiares y testigos señalaron que Paola Alejandra había expresado previamente su intención de irse con su pareja e hija; no obstante, al no responder llamadas ni mensajes, surgió preocupación debido a su adicción a la metanfetamina, situación que, temían, podría poner en riesgo a ambas.

Con su localización y la confirmación de que se encontraban fuera de peligro, las autoridades dieron por concluida la búsqueda.

Reportero: Roberto Bahena N+

