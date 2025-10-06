¿Cuándo Será Construido el Memorial de la Guardería ABC en Hermosillo? Esto Dijo Abogado

A través de un acuerdo con autoridades del Gobierno del Estado, quedó establecido que será hasta que culminen las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, FGR, cuando dé inicio la construcción del memorial de la Guardería ABC en los terrenos donde se ubica el inmueble, apuntó Gabriel Alvarado Serrano.

El abogado y representante legal del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, señaló que a través de este pacto se garantiza que se cierre la investigación antes de que se derrumbe la estancia infantil, donde se registró el incendio que tuvo como resultado el fallecimiento de 49 niños el 5 de junio de 2009.

Quedamos en que se dé pie y oportunidad a que cierre las investigaciones la Fiscalía General de la República y, en el caso de nuestras autoridades, consintieron en ello y en esa etapa nos encontramos en que antes de realizar cualquier clase de obra en ese lugar, primero que las carpetas y las averiguaciones previas estén debidamente concluidas. Gabriel Alvarado Serrano | Abogado Manos Unidas por Nuestros Niños

Gobierno de Sonora expropió los terrenos donde se ubicaba la Guardería ABC

El 4 de junio del año pasado se hizo efectivo el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, mediante el cual el Gobierno de Sonora expropió los terrenos de la cuadra que comprende las calles Periférico Sur, de los Vaqueros, de los Mecánicos y de los Ferrocarrileros, en la colonia Y Griega, donde se ubica la Guardería ABC, para dar paso a la construcción de un memorial.

Dicho proyecto ha generado discrepancia entre los diferentes colectivos de los padres de familia de las víctimas fallecidas y lesionadas en el incendio.

con información de Ángel Lozano.

