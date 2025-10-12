Suspenden Cabalgata de San Judas Tadeo en Hermosillo; Feligreses Acuden a Santuario en Amapolas

Aunque se suspendió la cabalgata al santuario de San Judas Tadeo en la colonia Amapolas, las actividades de la kermés no se interrumpieron el domingo 12 de octubre pese a la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil de cancelar todo tipo de actividades al aire libre por el alertamiento de lluvias que pudiera generar la depresión tropical Raymond.

Desde la mañana decenas de familias fueron a las inmediaciones del templo en vehículo o caminando, aprovechando la benevolencia del clima que durante todo el día se mantuvo nublado y con temperatura por debajo de los 30 grados.

Mientras algunos feligreses reafirmaban su devoción por este santo otros aprovecharon la ocasión para disfrutar de la música que era acompañada por tecnobanda mientras degustaban alimentos o ingerían algún tipo de bebida.

Al tiempo que las notas musicales retumbaban a través de las bocinas de grandes dimensiones, en los alrededores se mantuvo la venta de antojitos, además de artículos religiosos y veladoras.

Realizan operativo durante celebración de San Judas Tadeo en colonia Amapolas

El evento estuvo custodiado en todo momento por al menos cuatro unidades y ocho elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de la vigilancia y la preservación del orden.

De manera inicial la cabalgata al templo de san Judas Tadeo estaba programada para iniciar las 09:00 de la mañana desde la carretera 26 y bulevar Quiroga.

Ángel Lozano, Las Noticias N+