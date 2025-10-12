Avioneta se Desploma Cerca del Aeródromo Hicks en Fort Worth, Texas

La tarde de este domingo 12 de octubre, una avioneta se desplomó cerca del aeródromo Hicks Airfield, en Fort Worth, Texas, provocando un fuerte incendio y una intensa movilización de equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la aeronave cayó en una zona donde se encontraban varios tractocamiones estacionados, lo que originó una explosión y un incendio de gran magnitud que fue visible a varios kilómetros de distancia.

Elementos de los departamentos de bomberos de Fort Worth, Haslet y Saginaw acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia instalaciones cercanas del aeródromo. Las labores de los equipos de emergencia se extendieron por varias horas debido a la magnitud del siniestro.

¿Cuántas personas murieron tras el accidente?

Hasta el momento, se desconoce el número de personas fallecidas o lesionadas, así como la cantidad de ocupantes que viajaban a bordo de la avioneta. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras los peritos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) realizan las primeras investigaciones para determinar las causas del desplome.

Testigos indicaron que la aeronave parecía volar a baja altitud antes de precipitarse a tierra y que tras el impacto se escuchó una fuerte explosión seguida de una columna de humo negro.

Las autoridades locales exhortaron a la población a evitar el área del accidente mientras continúan las labores de enfriamiento y peritaje. Se espera que en las próximas horas se emita un informe preliminar sobre las posibles causas del siniestro y la identidad de las víctimas.

