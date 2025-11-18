Van 6 Policías Asesinados en Sonora durante 2025: Comité Ciudadano de Seguridad Pública

En lo que va de 2025, Sonora registra seis policías asesinados, de acuerdo con información del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

El más reciente caso es el del oficial Rafael “N”, elemento de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, cuyo homicidio ha generado indignación social.

El ataque ocurrió la noche del lunes, 17 de noviembre, sumándose a una tendencia de agresiones mortales que, según la organización civil, ha persistido durante los últimos años.

Más de 100 agentes han perdido la vida en hechos violentos en Sonora

Datos del Registro de Policías Asesinados de Causa en Común muestran que, desde 2018, al menos 120 agentes han perdido la vida en Sonora en hechos violentos.

Las cifras anuales indican una problemática sostenida, este es el número de policías asesinados por años en Sonora:

13 en el año 2018

en el año 23 en el año 2019

en el año 21 en el año 2020

en el año 12 en el año 2021

en el año 18 en el año 2022

en el año 19 en el año 2023

en el año 8 en el año 2024

en el año 6 en el año 2025

Tras el homicidio del oficial, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública exhortó a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar que los responsables sean detenidos y procesados, además de que ha habido impunidad en casos anteriores.

