Un Vehículo Resultó Incendiado tras Impactarse de Frente con Una Palma en San Carlos

Un automóvil terminó incendiado la noche del sábado luego de chocar de manera frontal contra una palma ubicada en el camellón central del bulevar Tetakawi, a la altura del kilómetro 8+300, en el acceso principal al destino turístico de San Carlos. En el percance, dos personas resultaron con lesiones menores.

Las autoridades informaron que en el vehículo viajaban Angélica, de 25 años, y Daniel Alonso, de 27, este último identificado como el conductor y propietario del Ford Focus modelo 2010 involucrado en el accidente. Ambos sufrieron golpes leves y fueron atendidos por personal de Cruz Roja sin requerir traslado a un hospital.

El conductor perdió el control del vehículo por presunto exceso de velocidad

De acuerdo con el Departamento de Tránsito Municipal, el automóvil se desplazaba de poniente a oriente cuando, presuntamente por exceso de velocidad, el conductor perdió el control, salió del camino y subió al camellón, impactándose directamente contra la palma. El golpe provocó un derrame de combustible que derivó en el incendio del vehículo.

Bomberos Voluntarios de San Carlos acudieron de inmediato para sofocar las llamas, mientras que paramédicos y elementos de distintas corporaciones policiacas brindaron apoyo en la zona. Los ocupantes ya se encontraban fuera del automóvil al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Agentes de Tránsito elaboraron el Informe Policial Homologado correspondiente, el cual fue turnado a la Agencia del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR