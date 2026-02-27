Alex Fernández Devela Estrella de la Fama como Mr. Amigo 2026 en Brownsville, Texas

Hoy viernes 27 de febrero de 2026 se realizó en Brownsville, Texas, la develación de la Estrella en el Paseo de la Fama, la cual plasma el nombramiento de Alex Fernández como Mister Amigo 2026.

En el lugar se realizó una vistosa ceremonia en la cual participaron decenas de estudiantes de los tres niveles de esta localidad, con actuaciones folclóricas y representaciones musicales para acompañar el acto.

Alex Fernández Devela Estrella en el Paseo de la Fama en Brownsville

Estuvo presente el alcalde de Brownsville, John Cowen, así como miembros de la asociación Mister Amigo.

Alex Fernández llegó acompañado de su esposa Alexia Fernández y al final de la ceremonia tuvieron a su cargo la develación de la estrella que se suma a las decenas que representan a quienes han recibido el nombramiento de Mister Amigo, incluyendo a su padre Vicente Fernández y a su tío Vicente Fernández Jr.

